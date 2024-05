Salute e sicurezza. Via alla formazione

Su proposta dell’assessorato al Lavoro e alla Formazione professionale, Stefano Aguzzi, la Giunta regionale ha approvato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Una iniziativa in aggiunta alla formazione obbligatoria, resa possibile dall’accordo di collaborazione tra l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni (Inail) e la Conferenza delle Regioni e Province autonome. Lo scopo è quello di promuovere la consapevolezza e la qualificazione sulle tematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro. I numeri delle Marche, riferiti ai primi due mesi di quest’anno, evidenziano un aumento degli infortuni sul lavoro, passati da 1.174 a 1.214, 40 in più rispetto al primo bimestre 2023. L’unico dato positivo è che sono diminuiti quelli mortali, visto che si registra una crescita significativa anche delle denunce di malattie professionali, passate da 1.142 a 1.261 , 119 in più. L’avviso pubblico prevede che le proposte progettuali potranno essere presentate da Enti di formazione, pubblici (esclusi i Servizi territoriali per la formazione) o privati, che alla data di presentazione della domanda di finanziamento, risultino accreditati presso la Regione Marche. Le risorse finanziarie assegnate da Inail destinate a questi interventi ammontano a 328.591 euro. L’avviso è scattato dal 10 maggio e la scadenza per la presentazione dei progetti è il 31 ottobre 2025. L’obiettivo è incentivare la realizzazione di giornate seminariali rivolte ai lavoratori di aziende operanti nei settori specificati al fine di prevenire i rischi nell’ambiente di lavoro. Le attività formative dovranno svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro ed è possibile prevedere la formazione a distanza sincrona. Per informazioni e per presentare le proposte progettuali consultare l’avviso all’indirizzo https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportunita/Bandi-attivi?idb=8165 .