"Salute in cammino", si parte dopodomani dai giardini Diaz

Dopodomani riparte il progetto di promozione dell’attività fisica "Salute in cammino Macerata". L’appuntamento è alle 21.30 ai giardini Diaz. L’iniziativa è organizzata dall’Us Acli Marche, dall’Us Acli provinciale di Macerata, dalla Polisportiva Acli, dalla Scuola italiana di camminata sportiva e dall’Asd green Nordic walking, ed è patrocinata dal Comune. Il progetto prevede la partecipazione di persone di ogni età coinvolte in una camminata, della durata di un’ora circa, per combattere la sedentarietà. Gli appuntamenti successivi di "Salute in cammino" si terranno si svolgeranno venerdì a Piediripa, l’8 aprile al Sasso d’Italia, l’11 a Sforzacosta, il 15 a Collevario, il 22 a Villa Potenza e il 29 ancora ai giardini Diaz. Per partecipare si consigliano abbigliamento e calzature comode, una bottiglietta d’acqua ed una torcia. Per informazioni: 348.2407754.