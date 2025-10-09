Salute mentale, numeri in crescita: "Seguiti oltre quattromila pazienti"

Domani si celebra la giornata mondiale della salute mentale, istituita dalla World Federation for Mental Health e sostenuta dall’Oms, per richiamare l’attenzione sull’importanza della salute mentale. Nel nostro Paese sono 16 milioni le persone affette da disabilità mentali, con un incremento del 6% solo nell’ultimo anno e un costo a livello di sistema che vale circa il 4% del Pil. Il 75% soffre di ansia e depressione, mentre il 12,5% non riesce a trovare aiuto a causa di stigma del sistema.

Nel territorio dell’Ast di Macerata, il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura del dipartimento di Salute mentale, che da giugno ha trovato una nuova collocazione nella palazzina ex malattie infettive con 12 posti letto, all’interno dell’area dell’ospedale di Macerata, segue oltre 4mila persone, la maggior parte delle quali affetta da depressione e ansia, con numeri in forte crescita, in particolare negli adolescenti. Lo fa anche attraverso tre Strutture residenziali di riabilitazione (Srr), due comunità protette (una in gestione diretta e una in convenzione) e sei centri diurni distribuiti sul territorio della provincia.

Spiega Stefano Nassini, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ast di Macerata: "I disturbi mentali sono fenomeni complessi che coinvolgono specifiche funzioni cerebrali, le relazioni umane e numerosi domini psicologici individuali e sociali secondo determinanti biologici, sociali, fisici e ambientali della salute mentale, inclusi lo sviluppo cerebrale, l’espressione genica e le esperienze intergenerazionali lungo tutto l’arco della vita. Proprio per questo motivo un approccio terapeutico efficace alla salute mentale non può più limitarsi alla sola dimensione sanitario-assistenziale, ma anche all’inclusione sociale ed economica".

"La salute mentale è una dimensione essenziale della vita di ciascuno di noi, per questo è fondamentale sensibilizzare i cittadini sul tema sia per prevenire le difficoltà prima che diventino insormontabili, sia per garantire percorsi terapeutici efficaci, accessibili e privi di stigma", sottolinea Alessandro Marini, direttore dell’Ast.

In occasione della Giornata, il Dipartimento di Salute Mentale, con il sostegno della Fondazione Onda Ets e della Società Italiana di Psichiatria, ha organizzato due iniziative simboliche per sensibilizzare la popolazione. Domani, nello spazio dell’ingresso principale dell’ospedale di Civitanova, dalle 9 alle 13, sarà attivo un info point del "Servizio Sollievo", all’insegna del tema "L’arte che riabilita. La creatività per abbattere i pregiudizi sulla salute mentale". Sabato, invece, lo Sferisterio sarà illuminato di verde, colore simbolo della lotta contro lo stigma verso le malattie mentali.