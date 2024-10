Salute mentale, una giornata di visite gratuite riservata alle anziane

Civitanova (Macerata) 6 ottobre 2024 – Visite gratuite dedicate solo alle donne al centro di salute mentale dell’ospedale di Civitanova. In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra il 10 ottobre, l’ospedale di Civitanova Marche appartenente al network Bollino Rosa, aderisce all’open day sulla salute mentale organizzato dalla Fondazione Onda. L’iniziativa è rivolta solo alle donne e si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce in tale settore, favorendo l’accesso alle cure e aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. «Questa iniziativa ha la finalità di riconoscere e trattare l’ansia e la depressione nell’anziano, che spesso sono sotto diagnosticate, differenziando queste patologie dal decadimento cognitivo vero e proprio» dichiara il direttore generale dell’Ast di Macerata Marco Ricci. «Questa è l’ennesima iniziativa per la prevenzione in sanità e per assicurare le garanzie di un servizio sanitario universale e gratuito» sottolinea l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. Il presidio ospedaliero mette a disposizione della popolazione otto visite psicogeriatriche, utili per la diagnosi differenziale tra demenza e depressione nell’anziano. Le visite verranno svolte il 10 ottobre al centro di salute mentale dell’ospedale di Civitanova dalle 10. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata lunedì dalle 10 alle 13, al numero 0733/823220.