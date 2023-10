Salute, sport e sicurezza. Una domenica a passeggio

È previsto per domenica mattina a Recanati il primo degli otto appuntamenti "Passeggiando accanto a te" proposti da Spi, Fnp, Uil Pensionati Marche in collaborazione con la Regione. Si tratta di una "passeggiata informata" di circa 800 metri che i partecipanti percorreranno accompagnati da esperti di salute e alimentazione, di sport, ma anche di cultura e di sicurezza stradale. Non poteva essere che Recanati, ad inaugurare il primo percorso che partendo da piazza Leopardi alle 9,30 prevede 4 soste: palazzo Venieri, i giardini pubblici, il chiostro di Sant’Agostino e la piazzola del sabato del villaggio. "Sarà piacevole – ha detto il sindaco Antonio Bravi – veder camminare i nonni con accanto i nipoti, i genitori con i figli e mi auguro che ci sia grande partecipazione". Un progetto che ha visto da tempo al lavoro le organizzazioni sindacali. Dino Ottaviani, segretario regionale Cisl, ha fatto presente che "la federazione dei pensionati è da diversi anni che si muove sul terreno della prevenzione e siamo convinti che la salute per il 50% dipende proprio dallo stile di vita".

A sottolineare anche "il rapporto umano che va preservato oggi più che mai visto il lungo periodo di isolamento" è Marina Marozzi, segretaria pensionati Uil Regione Marche. L’aspetto tecnico del progetto è seguito da Stefano Squadroni, presidente Uisp: "Sono 7-8 anni che facciamo parte dei piani di prevenzione delle Marche e siamo convinti che l’attività motoria, se non è legata all’aspetto sociale, non riesca ad esprimere tutto il suo valore". Felice di questa iniziativa l’assessore alla cultura Rita Soccio: "Qui a Recanati abbiamo la fortuna di avere tante associazioni e appassionati che mettono a disposizione il loro tempo per il bene comune e mi auguro che ci sia sempre di più questa volontà di collaborare". Coinvolta nel progetto anche la municipale. "Il nostro obiettivo è sensibilizzare sulla sicurezza stradale, in particolare per il pedone – ha sottolineato il vicecomandante Andrea Manuale –. Per questo da anni andiamo nelle scuole a parlare di educazione stradale". Domenica, a far da guida nella passeggiata, sarà anche Stefania Caporalini, guida turistica del Centro Culturale Giacomo Leopardi.

Antonio Tubaldi