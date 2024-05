Saluti con le sirene per il congedo di Alfredo Schiavoni

Il capo distaccamento dei vigili del fuoco di Civitanova in pensione, dopo trenta anni di lavoro Alfredo Schiavoni lascia il corpo. La settimana scorsa Alfredo Schiavoni, vigile del fuoco civitanovese, è andato in pensione. Negli ultimi tre anni Schiavoni ha ricoperto il ruolo di capo distaccamento di Civitanova, una realtà viva e impegnativa. Trenta anni di impegno, mosso da quella passione e dallo spirito di sacrificio che contraddistinguono i vigili del fuoco, che lo hanno visto impegnato in numerose emergenze, come il terremoto de L’Aquila, ma anche gli eventi sismici che hanno interessato, di recente, l’entroterra marchigiano. Anche suo padre, Gualtiero, è stato vigile del fuoco. Per Alfredo Schiavoni ora è arrivato il momento di riposare un po’. I colleghi lo hanno omaggiato con un saluto tutto particolare: in suo onore i mezzi rossi dei vigili del fuoco hanno acceso sirene e lampeggianti. Un modo per salutarlo e ringraziarlo di tutto quello che ha fatto negli anni di lavoro in divisa.