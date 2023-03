’Saluti dal porto’ con Vesprini fa il pieno di spettatori e fotografie

Ottimo riscontro per la mostra ‘Saluti dal porto’ organizzata dallo street artist civitanovese Giulio Vesprini, con duecento fotografie in vetrina che raccontavano la realizzazione dei murales del progetto ‘Vedo a colori’. Le stime parlano di circa cinquecento visitatori, con l’iniziativa durata dal 25 febbraio a domenica scorsa. Tra le varie immagini, fari puntati sulle settanta inedite scattate da Monica Capretti, Silvia Diomedi e Massimo Perugini, che illustrano le realizzazioni più recenti, da via De Pinedo al sottopasso in via Indipendenza. Soddisfatto lo stesso Vesprini, che ha accolto e informato i vari utenti, tra cui due classi dell’Iis Bonifazi, indirizzo grafico pubblicitario. "Complimenti a Giulio, alla mostra e al suo progetto – il commento del sindaco Fabrizio Ciarapica – che ha fatto di Civitanova un museo urbano e del nostro porto, il porto più colorato d’Italia. Il progetto è senza dubbio un valore aggiunto per Civitanova". Prossimamente ‘Vedo a colori’ sbarcherà in Irlanda, precisamente all’Istituto italiano di cultura a Dublino.