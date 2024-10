Saluto d’autunno, appuntamento in paese tra assaggi e laboratori

Dopodomani "Territori forti e fluidi" fa tappa a Serrapetrona con "Saluto all’autunno". Si comincia con la passeggiata alle 10 a monte D’Aria, per poi far pranzo nei locali del paese e immergersi in un pomeriggio di attività, come il laboratorio a numero chiuso per adulti con stampa su carta di elementi naturali. Alle 15.30 in piazza arriva la spettacolare performance acrobatica, il circo contemporaneo per famiglie e bambini con il racconto aereo "Sibyl". Di seguito il saluto all’autunno con le voci del "Coro Interrato". Alle 17.30 lezione-spettacolo con Cesare Catà in "Dioniso, Odisseo e il vino" che condurrà all’anteprima di "Appassimenti Aperti", assaggio guidato della Vernaccia di Serrapetrona Docg e Serrapetrona Doc, a cura della Pro Loco con possibilità di gustare aperitivi. L’evento è organizzato dalla rete dei Comuni con Ussita capofila, Castelsantangelo sul Nera, Monte Cavallo, Serrapetrona, Valfornace, Visso. Il calendario completo è consultabile sul sito del Comune di Ussita e nelle pagine Facebook e Instagram di "Territori forti e fluidi". Il progetto gode del patrocinio e del contributo della Regione e della Fondazione Carima e del patrocinio del Parco dei Sibillini.