Salvaguardia degli archivi storici: disponibili altri 30mila euro

Pronti 30mila euro per la salvaguardia degli archivi storici pubblici nei Comuni colpiti dal sisma. Regione Marche e Fondazione Carima, infatti, hanno rinnovato il protocollo d’intesa dando così seguito alla collaborazione grazie alla quale sono stati assegnati in tre annualità (2019-2021) contributi per 120mila euro a sostegno di 13 progetti promossi da amministrazioni comunali dell’entroterra maceratese. Pertanto per il 2023 le due istituzioni mettono a disposizione ulteriori 30mila euro in favore dei Comuni ricadenti nel cratere per il finanziamento di progetti volti alla conservazione delle fonti documentarie pubbliche di interesse storico, in continuità con quanto già realizzato nell’ambito sia delle rispettive programmazioni che delle azioni coordinate.

Rispetto ai precedenti avvisi sono state introdotte alcune novità per quanto riguarda l’oggetto degli interventi. Oltre alle attività di messa in sicurezza, riordino, inventariazione, catalogazione, informatizzazione e digitalizzazione dei fondi archivistici, infatti, le risorse sono destinate anche ad iniziative di ampliamento della fruizione degli archivi attraverso incontri pubblici, percorsi di didattica e laboratori, al fine di sviluppare la conoscenza della storia delle comunità locali nonché il miglior uso delle fonti per la ricerca storica e degli strumenti di consultazione dei patrimoni conservati.

Le amministrazioni comunali delle località colpite dal terremoto che sono interessate ad accedere alle contribuzioni dovranno presentare apposita e motivata istanza alla Fondazione Carima entro il 30 giugno, utilizzando la modulistica per le richieste di contributo disponibile sul sito www.fondazionemacerata.it.

m. p.