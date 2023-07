Salvata una Tartaruga a Porto Potenza Picena, Intervento della Capitaneria e della Fondazione Cetacea Onlus

Una tartaruga è stata salvata ieri pomeriggio, a Porto Potenza Picena, dopo che era finita sulla battigia e stava così rischiando di morire. E’ quanto avvenuto intorno alle 16, all’altezza dello stabilimento balneare Sun Beach. A notarla è stato il bagnino di salvataggio civitanovese Patrick Dichiara, della cooperativa Cluana Nantes, in servizio nella postazione dello chalet. "L’ho vista che si stava spiaggiando, a circa due metri dalla riva – racconta Dichiara –, finché con un paio di onde è arrivata sul bagnasciuga. Più o meno, la tartaruga era 20 centimetri di lunghezza per 15 in larghezza. Dopo aver avvertito il coordinatore della Cluana Nantes, Giuseppe Vaccina, ho avuto indicazione di prenderla e metterla al sicuro in un ambiente umido. Per fortuna era ancora viva e si muoveva, anche se poco dopo ha cominciato a rimanere immobile". A quel punto è stata allertata la Capitaneria di Porto di Civitanova, oltre a un’associazione di Riccione (Fondazione Cetacea Onlus, ndr) che si occupa della salvaguardia delle tartarughe. Nel mentre, il bagnino Dichiara si è assicurato di mantenere i parametri vitali del carapace, posizionandolo dentro a una vaschetta piena d’acqua, in modo che fosse al riparo da agenti esterni potenzialmente dannosi. Dopo circa un’ora e mezzo, sono intervenuti in spiaggia anche gli operatori del centro recupero animali selvatici. Una volta là hanno potuto constatare che la tartaruga era in vita, quindi l’hanno prelevata e adesso provvederanno alle sue cure, collocandola in una struttura adeguata.