"Salvataggi e giusta preparazione, l’estate in spiaggia è andata bene"

Sicurezza in spiaggia, bilancio positivo al termine della stagione estiva. A dirlo é Giorgio Ercolani, presidente della ‘539 Rescue’, la cooperativa di bagnini di salvataggio che ha fatto nascere quest’anno insieme ai collaboratori Laura Passarini, Francesco Cellini e Martina Pancotto. "Era gennaio quando ho deciso di creare una cooperativa, dopo un decennio passato a svolgere il servizio da assistente bagnanti nei vari balneari di Civitanova e Porto Potenza", spiega Ercolani. Oggi, l’ultimo giorno di servizio per i bagnini della ‘539 Rescue’, impiegati tra il litorale civitanovese e quello porto potentino. Quaranta tra ragazzi e ragazze di varie età, chi fresco di brevetto, chi con anni e anni di esperienza. Per tutti loro, un’estate senza particolari incidenti: "Ora che stanno scorrendo i titoli di coda – aggiunge –, si può finalmente dire che tutto è andato per il meglio. Siamo riusciti a contenere salvataggi e situazioni rischiose, grazie all’accortezza e alla professionalità dei nostri operatori, preparati proprio ad anticipare il pericolo ed effettuare recuperi ai primi segnali di difficoltà". Tra questi, gli interventi, già riportati dal Carlino, dei bagnini Michele Pieroni, Alessandro Luchetti e Irene Sergolini, al lungomare nord. Ma l’attenzione rimane alle prevenzione, ed ecco che in certi casi può rivelarsi prezioso l’aiuto di Gustavo, un pitbull di salvamento in dotazione all’assistente bagnanti Cristian Campolungo. ‘Gus’, la cui storia é già stata raccontata su queste colonne, é in grado di trarre in salvo fino a tre persone contemporaneamente, grazie all’uso di un’apposita pettorina, oppure addentando la corda del salvagente. "Un ringraziamento va ai miei collaboratori più stretti, Pancotto, Passarini e Cellini. Ma non va dimenticata – conclude Ercolani – la costante e preziosa collaborazione degli uomini della Capitaneria di Porto di Civitanova, sempre presenti e pronti nello svolgimento del loro servizio, nonché i balneari di entrambi i comuni che hanno creduto in questo nuovo progetto". A breve partiranno i corsi per assistenti bagnanti.

Francesco Rossetti