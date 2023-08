Salvataggio della 21enne in mare: "Io e il mio compagno in aiuto"

"C’ero anche io in acqua il 17 agosto, quando una ragazza ha rischiato di affogare. Con il mio compagno l’abbiamo aiutata a rimanere a galla fino all’arrivo dei bagnini. Ma è stata durissima". Florentina De Angelis (nella foto), civitanovese che lavora in farmacia a Porto Sant’Elpidio, racconta così quanto avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì scorso davanti allo chalet Santina, a Fontespina. "Stavo facendo il bagno con il mio compagno, quando abbiamo sentito qualcuno che chiedeva aiuto. Abbiamo visto questa ragazza che non riusciva più a tenersi a galla e ci siamo avvicinati. Lui per primo ha provato un po’ a tenerla, ma c’era la corrente e non era semplice. Quando mi sono avvicinata anche io, che in acqua me la cavo abbastanza, lei si è aggrappata alle mie spalle". La 21ennne aveva un attacco di panico, e arrivata in un punto dove non toccava era andata in crisi. "Io cercavo di tenere su entrambe, ma lei si appoggiava a peso morto e dopo un po’ anche io ho iniziato a fare fatica. Stavo cedendo. Poi per fortuna è arrivato il primo bagnino a nuoto, che l’ha sostenuta, e infine anche l’altro con il pattino. L’hanno tirata su e portata a riva. Anche il mio compagno e io eravamo abbastanza provati. Lui è tornato a riva stremato dalla fatica, aveva provato a nuotare verso nord per raggiungere la riva, ma aveva la correte contraria. Io avevo anche bevuto un po’ mentre tentavo di farla rimanere a galla. Insomma è stato davvero un momento difficile". Per fortuna, grazie anche a chi ha risposto subito alla richiesta di aiuto, la disavventura della 21enne è finita senza drammi.