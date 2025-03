Salvataggio in mare, summit ad Ancona per pianificare l’estate

Salvataggio in mare, un incontro per programmare al meglio la stagione. L’altro ieri pomeriggio si è svolto ad Ancona l’incontro organizzato dagli assessori regionali Goffredo Brandoni, Andrea Maria Antonini e dal presidente del consiglio regionale Dino Latini. Presenti anche i rappresentanti di tutti i Comuni costieri e le associazioni di categoria balneare. Per Civitanova c’erano il consigliere comunale Andrea Ruffini e Giorgio Ercolani, presidente della cooperativa "539 Rescue" che attualmente ha l’appalto per le spiagge libere. "Il tema del salvataggio è molto sentito dalla Regione e dalla Capitaneria, come anche dal nostro Comune – ha commentato Ruffini –. È stato un momento importante di confronto su periodi di salvataggio e modalità di lavoro. Sono sorti alcuni problemi legati ai periodi di salvataggio. Credo occorra cogliere le possibilità di risoluzione della problematica, sulla lettura di quanto suggerito sia dall’ammiraglio sia dagli assessori. In seguito occorrerà un dialogo con la comandante della Capitaneria di Civitanova, Chiara Boncompagni, anche lei presente all’incontro, affinché si pianifichi al meglio la stagione".