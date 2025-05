Salvataggio, la carica dei sessanta. Pronti per l’avvio della stagione

"Il numero degli assistenti bagnanti in provincia più o meno è uguale a quello degli anni passati. Un dato che serve anche a tranquillizzare i balneari, preoccupati da alcuni punti della riforma". A parlare è Mauro Antonini, alla direzione del Centro Nuoto Macerata - la società che gestisce la piscina comunale di viale Don Bosco -, presidente della Federazione italiana nuoto (Fin) comitato Marche. Il decreto 85 del 2024, che diventa concretamente attivo in questa stagione, stabilisce nuove regole per la formazione, l’abilitazione e il rinnovo del brevetto per i bagnini di salvataggio; individua ad esempio i soggetti autorizzati alla conduzione dei corsi e al rilascio delle abilitazioni (ora le capitanerie di porto fungono da organismo di controllo) ed eleva da 16 a 18 anni l’età minima per esercitare l’attività di assistente bagnanti. Per quest’ultimo punto, però, è stata approvata una deroga: per questa estate è stato eliminato l’obbligo dei 18 anni, si può esercitare dai 16 anni come prima "per garantire la continuità del servizio". I gestori degli stabilimenti balneari hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, trattandosi di una modifica molto stringente.

"Sono convinto che anche l’anno prossimo ci sarà la deroga – spiega Antonini –. L’80% degli assistenti bagnanti della nostra provincia appartiene alla fascia 16-18 anni; c’è qualcuno fino ai 30 anni e pochissimi dopo i 30. Questo accade anche nel resto d’Italia, perché i ragazzi tra i 16 e i 18 anni hanno più tempo a disposizione rispetto a chi lavora o fa l’università. Hanno voglia di rendersi utili, trattandosi di un servizio comunque di grande responsabilità, gratificante, in cui si salvano vite". Per gli over 50 c’è il divieto a conseguire il brevetto.

"Proprio alla luce della riforma – continua –, abbiamo deciso di iniziare i corsi fin da dicembre 2024, in collaborazione con il Centro Salvamento Marche. Qualche partecipante sta terminando, qualcun altro è in corso; contiamo di fare il grosso degli esami, non ancora iniziati, entro fine maggio".

Ogni anno in provincia vengono formati circa sessanta assistenti bagnanti, tra Macerata, Civitanova, Tolentino, San Severino e Camerino (in particolare nelle prime due strutture).

"Se sarà necessario, qualora si verifichi una carenza di posti, possiamo organizzare anche corsi intensivi tramite accordi o convenzioni con i balneari – specifica Antonini –. In generale le capitanerie di porto hanno stabilito che il servizio di assistenza bagnanti inizi dal terzo sabato di maggio, ovvero dal 17; finché non finisce la scuola, però, è difficile avere la disponibilità dei giovani studenti. In provincia di Fermo e a San Benedetto ad esempio ci siamo organizzati con alcune associazioni. Nel Maceratese non dovrebbero esserci posti scoperti. Ad ogni modo, come per ogni riorganizzazione, servirà un periodo di assestamento. Ma siamo ben strutturati, non dovrebbero esserci particolari problemi".