"Salvataggio, lasciateci i bagnini under 18"

Cala il sipario sulla stagione del salvataggio, che si è chiusa ufficialmente nella giornata di domenica scorsa. "Sicuramente, la stagione più ampia che si sia mai registrata", evidenzia Giorgio Ercolani, presidente della Cooperativa "539 Rescue", con riferimento ad un’estate che per i baywatch è iniziata il 17 maggio per concludersi il 14 settembre, fattispecie prevista dalle norme in vigore da quest’anno. "Come cooperativa – traccia poi il bilancio Ercolani – abbiamo aumentato il numero di postazioni e, di conseguenza, il numero degli assistenti bagnanti impegnati sulle spiagge". Ciononostante, "a livello di sicurezza – aggiunge -, il trend è rimasto simile a quello della passata stagione. Alcuni interventi hanno riguardato situazioni di lieve entità, in qualche altro caso vi sono state situazioni più critiche. In una fattispecie, si è anche dovuto ricorrere al defibrillatore. Fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio e senza eventi tragici. Questo è stato possibile grazie alla formazione e alla professionalità degli assistenti bagnanti, oltre che alla tanta prevenzione fatta, quest’ultimo un aspetto da non sottovalutare mai. Ciò che vogliamo trasmettere ai ragazzi è zelo, impegno e passione". La 539 è attiva sul litorale di Civitanova e Porto Potenza, sia negli chalet che sulle spiagge libere, collaborando con i vari soggetti interessati.

"Colgo l’occasione – dice poi Ercolani – per ringraziare la Capitaneria di Porto per il sostegno e la disponibilità dimostrati, nonché gli uffici tecnici e demaniali dei due comuni e i proprietari degli stabilimenti, che sono il motore dell’estate". L’avvio della stagione avveniva in concomitanza con la prosecuzione dell’anno scolastico e per questo motivo poteva essere riscontrata qualche difficoltà nel reperimento del personale, considerando che non sono pochi i bagnini inclusi nella fascia di età tra i 16 e i 19 anni. "Magari, - conclude Ercolani - inizialmente non è stato così semplice, ma siamo riusciti a coprire tutte le postazioni garantendo la sicurezza. La preoccupazione maggiore riguarda invece il futuro, quando potrebbe entrare in vigore il decreto che vieta l’attività ai minori di 18 anni".

Intanto, le temperature gradevoli e il sole di questi giorni stanno facendo registrare ancora diverse presenze sulle spiagge civitanovesi. Perciò, sono ancora molti i lidi che hanno lasciato gli ombrelloni aperti.