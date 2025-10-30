Salvato dall’infarto in strada: "Grazie ai miei due ’angeli’"

Salvato dall’arresto cardiaco in strada, ha incontrato i due ‘angeli’ che lo hanno soccorso il 10 agosto sul lungomare sud. Con gli occhi gonfi di lacrime e gratitudine il civitanovese Francesco Diletti ha abbracciato Matteo Pieroni e Simone Preani. "Grazie e con tutto il cuore" ha sussurrato loro e sono stati momenti di forte commozione quelli vissuti a Palazzo Sforza, nell’ufficio del sindaco, presente anche il consigliere comunale Roberto Pantella, promotore del progetto Civitanova Cardioprotetta, che hanno voluto organizzare questo faccia a faccia.

Francesco Diletti, dopo le cure e settimane di riposo, ha ripreso a lavorare e porta con sé la sensazione di quel giorno. "Quando mi sono svegliato non ricordavo nulla – ha raccontato con la voce rotta dall’emozione – c’era mia sorella accanto a me che mi ha detto: ci sono due angeli che ti hanno salvato e oggi sono qui, a ringraziarli con tutto il cuore".

Civitanova Cardioprotetta oggi conta quattro quartieri dotati di defibrillatori pubblici e rappresenta un modello di prevenzione e sicurezza civica. Come previsto dal regolamento, per ogni vita salvata viene regalato un nuovo defibrillatore al salvato che potrà a sua volta decidere a chi donarlo. E Francesco non ha avuto dubbi: "lo donerò al mio quartiere, Fontespina. È il mio modo per restituire quello che ho ricevuto: una possibilità in più di vivere".

"Siamo felici di vedere che Francesco sta bene e che la vita, ancora una volta, ha vinto – ha detto il sindaco Ciarapica - abbiamo già ringraziato mesi fa Matteo e Simone, ma farlo di nuovo i assume un valore diverso, più profondo, perché possiamo guardare negli occhi la persona che hanno salvato".

Pantella, promotore del progetto, ha sottolineato la forza di un’iniziativa che unisce tecnologia e formazione: "Guardarvi oggi, insieme, è il senso più profondo di quello che abbiamo voluto costruire con Civitanova Cardioprotetta".