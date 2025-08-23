Salvato grazie a un’app: "Ho ricevuto l’allerta e sono corsa in pigiama"

"Appena ho ricevuto l’allerta dell’app DAE Marche sul telefono mi sono precipitata sul posto, a circa due chilometri da casa. Un ragazzo del centro sportivo stava già effettuando correttamente le manovre salvavita a un uomo in arresto cardiaco, io ho iniziato la ventilazione con il pallone autoespandibile, l’ambu, e ho continuato. Quando è arrivato il personale dell’automedica e ha attaccato il monitor, l’attività cardiaca era già ripresa e poco dopo l’uomo ha ricominciato a respirare. Un’emozione grandissima vederlo tornare in vita".

A parlare è colei che l’ha rianimato, col supporto del giovane: Paola Paolucci, di Montecassiano, infermiera del 118 da 31 anni. Le è già capitato per lavoro, ma fuori servizio è stata la prima volta. Giovedì, intorno alle 19, al centro sportivo Lume di Montecassiano un cinquantenne si è accasciato a bordo piscina per un arresto cardiaco. Subito è partito l’allarme dalla piattaforma regionale DAE Marche, che ha inviato in tempo reale una segnalazione ai "first responder" – ovvero i primi soccorritori – nelle vicinanze. Tra questi Paolucci, che era a casa in pigiama. Il sistema le ha chiesto se accettasse la missione e lei ha risposto subito sì, precipitandosi alla struttura. Entro un minuto e mezzo era lì; ha utilizzato il defibrillatore disponibile sul posto e ha eseguito, alternandosi con il giovane, le manovre salvavita, consentendo al paziente di riprendersi prima dell’arrivo degli operatori sanitari del 118. Successivamente l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Macerata; ora si trova in rianimazione. La sua famiglia ha ringraziato infinitamente Paolucci; sul posto erano presenti anche la moglie e uno dei figli dell’uomo.

Non tutti gli infermieri sono "first responder", ma Paolucci sì. Ed è stato fondamentale per salvare la vita del cinquantenne.

"Ho scelto di mettermi a disposizione perché penso faccia parte del mio lavoro – aggiunge – e per dedizione, per me è fondamentale. Se uno può farlo, perché no? È un impegno in cui credo molto".

Grazie a questa storia tantissime persone sono venute a conoscenza dell’applicazione e la stanno scaricando. Sono 2.373 i defibrillatori (DAE) registrati sulla piattaforma regionale, 2.170 i first responder pronti a intervenire in caso di emergenza con 57 attivazioni del sistema da parte della centrale operativa 118, e 56 first responder in campo. La Regione invita i cittadini a scaricare gratuitamente l’app DAE Marche da Play Store e Apple Store, e a contribuire alla mappatura dei defibrillatori segnalando nuovi dispositivi o eventuali guasti. L’applicazione è integrata con il Sistema sanitario regionale. Per maggiori informazioni e per diventare first responder si può contattare lo 071.8068026.