Salvato in strada un 40enne: overdose o eccesso di alcol

Un 40enne privo di sensi è stato soccorso ieri pomeriggio a Piediripa. Per fortuna l’intervento tempestivo del 118 ha evitato il peggio. Il sospetto – ancora da accertare – è che si possa essere trattato di un caso di overdose. A dare l’allarme, intorno alle 18, è stato un uomo segnalando che c’era una persona a terra in via Volturno. Il personale sanitario si è precipitato sul posto e per fortuna medici e infermieri sono riusciti a rianimare il 40enne, che poi in ambulanza è stato accompagnato in ospedale, per tutti gli accertamenti e le cure necessari. Intanto a Piediripa è stata chiamata anche la polizia, per le indagini su quanto avvenuto. Gli agenti hanno iniziato a ricostruire i fatti. A quanto sembra il 40enne – un soggetto già noto alle forze dell’ordine – era quasi rientrato a casa quando si sarebbe sentito male. L’ipotesi è che possa aver avuto una overdose da stupefacenti, ma non si esclude neppure un abuso di sostanze alcoliche. La polizia chiarirà come siano andate le cose, anche sentendo il 40enne non appena questi sarà in condizioni di poter parlare. Per il momento, il dato positivo è che l’uomo è salvo. L’anno scorso in provincia si sono registrati cinque casi di decesso a causa di overdose di stupefacenti: due a Macerata, due a Civitanova e uno a Corridonia.

p. p.