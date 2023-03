Salvatori: bando flop, Gentili chiarisca

"Il 20 marzo il sindaco Gentili fa un buco nell’acqua nell’esito della manifestazione d’interesse per la realizzazione della struttura sociosanitaria perché non c’è chiarezza nelle azioni. Il bando presentato, dopo che la Regione ha accreditato 120 posti letto alla struttura sangiustese, ha dell’assurdo e non se ne comprende la natura". Duro intervento da parte del consigliere di opposizione Andrea Salvatori (nella foto) di Azione Comune che chiede chiarimenti dopo il bando andato deserto con cui l’amministrazione ha cercato un soggetto che potesse realizzare la nuova struttura sociosanitaria privata. Altrimenti è pronto a presentare un esposto in procura. "Il sindaco dovrebbe chiarire come mai è andato alla ricerca di un costruttore quando, il 13 dicembre 2022, aveva già rilasciato un permesso a costruire alla ditta Globe Italia Srl. La stessa ditta, in data 15 novembre 2022, fa richiesta di proroga di un anno per l’avvio dei lavori (inizialmente fissati per il 13 dicembre dello stesso anno) che l’amministrazione concede attraverso provvedimento a firma del responsabile del Suap. A fronte di tutto ciò, perché Gentili intende nuovamente varare questo provvedimento se già all’epoca aveva autorizzato la Globe Italia? Cosa c’è che non va?".