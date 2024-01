"Salvatori pensi a un’alternativa. Saranno i cittadini a giudicarci"

"Il consigliere Salvatori dovrebbe preoccuparsi di costruire un’alternativa politica in vista delle prossime elezioni, piuttosto che pensare alla nostra amministrazione, che saranno i cittadini a giudicare se abbia lavorato bene o meno". Il sindaco di Monte San Giusto Andrea Gentili rimanda al mittente, il consigliere del gruppo Centro Destra Sangiustese Andrea Salvatori, le critiche dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026.

"Sentire che i lavori di recupero post sisma alla casa di riposo, nonostante tutte le difficoltà burocratiche e tecniche che abbiamo vissuto in questi anni, siano partiti grazie alle numerose sollecitazioni del consigliere, fa davvero sorridere – incalza Gentili –. Se il cantiere è partito e sta procedendo secondo il cronoprogramma previsto, infatti, non è certo merito di Salvatori che, anzi sul tema ha fatto numerose "giravolte", non ultima quando disse che probabilmente l’intervento non sarebbe nemmeno servito, ma è merito di questa amministrazione che non ha mai perso di vista l’obiettivo e si è impegnata a raggiungerlo, nonostante le difficoltà. Visto che siamo a pochi mesi delle elezioni amministrative, quindi, consiglio vivamente a Salvatori di preoccuparsi della campagna elettorale e di costruire un’eventuale alternativa per Monte San Giusto. Per quanto riguarda l’attuale amministrazione, saranno i cittadini a valutare il nostro impegno".