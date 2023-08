"Salveremo la cabina telefonica di via Marconi con un programma"

"Non c’è ancora un progetto ben delineato, ma certamente la cabina telefonica dei giardini pubblici in via Marconi verrà salvata e valorizzata, trasformandola in uno spazio di uso pubblico". A dirlo è stato il vicesindaco Denis Cingolani, a pochi giorni dalla richiesta ufficiale con la quale è stata fatta richiesta alla Telecom Italia (ora Tim, ndr) la possibilità "di non rimuoverla e in particolare si richiede di convenire la cessione della struttura a titolo gratuito, libera dall’impianto di telefonia pubblica, per poterla riqualificare e conservare al patrimonio storico-culturale della città".

La cabina in questione infatti risultava essere inserita nell’elenco di 1.600 strutture simili, distribuite su tutto il territorio nazionale, rimaste da smantellare in quanto ormai in disuso, ma grazie a una fotografia apparsa sui social e ai diversi appelli seguiti, l’amministrazione comunale di Matelica ha subito sposato l’idea di valorizzarla, riadattandola.

"Tra le proposte avanzate finora sui social – ha dichiarato Cingolani – quella che ci sembra più idonea per il momento è quella di farne un punto di book sharing, anche perché la pratica che prevede lo scambio di libri usati è stata introdotta già da alcuni anni e sembra essere piuttosto gradita alla popolazione. Ovviamente poi sarà necessario studiare tutte le modalità di uso e cosa sarà necessario effettuare per valorizzare quello spazio".

Tra le proposte che erano state avanzate nei giorni scorsi, oltre a quella per lo scambio di libri usati, anche una stazione di ricarica elettrica, una mini serra o piccolo spazio espositivo artistico.

Matteo Parrini