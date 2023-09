Salvini alla festa della Lega: "Parcaroli è un modello, rivincerà al primo turno. Dossier Marche priorità"

"L’amministrazione Parcaroli è un modello di buona amministrazione della Lega e per il centrodestra". Il vice premier e segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, benedice il sindaco e presidente della Provincia. Arrivato in città ieri in occasione della festa del partito, il ministro delle Infrastrutture ha toccato temi locali e nazionali, dal blocco navale europeo ai centri per clandestini in tutte le regioni, dalla volontà di riattivare le Province alla candidatura a Bruxelles per il deputato Mirco Carloni. Il partito ha annunciato il raddoppio delle iscrizioni, oltre all’ingresso di due consiglieri regionali delle civiche, Luca Santarelli e Simona Lupidi.

"Quando vengo qui mi sento a casa" ha detto il vicepremier. Subito ha ringraziato il sindaco Parcaroli e la giunta "perché in anni in cui ne sono successe di tutti i colori non avete perso contatti con la città, le associazioni, i commercianti. Sono sicuro che se si votasse domani rivincereste al primo turno, e quando si voterà tra due anni sarà lo stesso. Anche assessori e consiglieri regionali hanno fatto un buon lavoro. Saltamartini ha fatto un lavoro straordinario con il piano sanitario".

Assicurando la completa armonia con la presidente del consiglio Meloni, Salvini ha introdotto il tema migranti, "perché chissà mai che grazie alla forza e alla testardaggine del governo italiano l’Europa non si svegli usando le navi delle marine per difendere il territorio e il mare europeo, e le vite di quei bimbi messe dai trafficanti su pezzi di ferro. In passato ci sono state missioni navali europee, ma l’unico porto era l’Italia. Penso a una missione navale europea non di importazione ma di tutela, di legalità e di difesa, chiamatelo blocco navale o come volete. Che paesi stranieri finanzino organizzazioni private straniere che operano sul suolo italiano mi sembra una mancanza di rispetto". Il ministro ha poi citato i lavori per la galleria della Guinza, la Grosseto-Fano, la E78. "Il dossier Marche è uno dei più importanti sul tavolo del mio ministero. Alcuni passaggi erano fermi da 40 anni. Penso ai dragaggi nei porti, ai 700 alloggi popolari che stiamo riqualificando con i fondi Pnrr. So che la rete ferroviaria è oggetto di discussione qui, non imporrò mai una ferrovia, ma sappiate che l’alta velocità per me è una priorità e mi auguro che i territori si mettano d’accordo". Obiettivo della Lega, poi, "è ridare dignità alle Province, con personale, quattrini e competenze. Non so se ce la faremo nel 2024, ma prima si fa e meglio è, perché sono quelle che sistemano le scuole e le strade". Salvini ha ribadito la sua posizione sui centri per clandestini, "che devono essere in ogni regione. Ma nella manovra economica ci sono risorse anche per polizia e militari nelle strade, la sicurezza è un diritto di tutti".

Per annunciare la candidatura dell’onorevole Carloni non ha trascurato l’attacco all’Europa, "che ci vorrebbe con l’auto elettrica entro il 2035 fatta in Cina, che vuole che ognuno si sistemi casa anche se non ha i soldi, che mette in difficoltà i pescatori vietando lo strascico, si occupa di tassisti e bagnini, ma non di difesa dei confini. Sarebbe importante che le Marche in quota Lega fossero presenti e Mirco Carloni sarebbe un portabandiera della marchigianità". Carloni si è detto felice dell’investitura, impegnandosi a puntare su una politica di buon senso. Ha citato il caso dell’aeroporto, prima chiuso "perché l’Europa e qualcuno anche al ministero non volevano darci gli aiuti di Stato, e poi ripartito dopo l’elezione di Salvini. E ora da domenica tre volte al giorno partiranno voli per Milano, Roma e Napoli".

Nel pomeriggio, il vice premier è stato anche in Provincia, con il presidente Sandro Parcaroli, il vicepresidente Luca Buldorini e la consigliera delegata Laura Sestili. A dare il benvenuto al ministro anche il prefetto Flavio Ferdani. Si è parlato dei progetti viari, in primis il nuovo collegamento tra la caserma dei vigili del fuoco e Collevario a cui sta lavorando l’ufficio viabilità della Provincia.