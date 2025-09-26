Salvini scalda la piazza: "I marchigiani voteranno in base a ciò che vedono"

"I marchigiani sono concreti e voteranno sulle cose fatte e non su Trump, Gaza, Putin o fascismo, del resto il centrosinistra fa fatica a parlare sulle Marche dopo averle governate a lungo". Il vicepremier Matteo Salvini ha buone sensazioni in vista delle elezioni regionali dove Francesco Acquaroli cerca la conferma. "In questi cinque anni – aggiunge – le Marche non solo sono andate avanti, ma hanno toccato livelli mai raggiunti su lavoro, salute, infrastrutture e qui ne abbiamo di cantieri aperti". C’è chi pensa che ultimamente sono arrivati tanti big del Centrodestra per sostenere Acquaroli in una corsa diventata difficile. "Non sono preoccupato, le persone votano in base a ciò che vedono e non in base alle fantasie. Da quando sono al governo sarò venuto in questa regione almeno 30 volte e quindi le Marche non le scopro in queste elezioni. Ecco, spero che votino in tanti perché mi dispiacerebbe vincere con un’affluenza bassa". Il candidato Matteo Ricci ha detto che sarà un testa a testa. "Penso di no. Ho girato la regione in lungo e largo, ho incontrato imprenditori, lavoratori e cittadini che si sono dimostrati soddisfatti per quanto fatto. È buona l’aria che tira". Sul palco è salito Acquaroli, in piazza presenti molti candidati, che alla fine è stato festeggiato con una torta perché ieri ha compiuto 51 anni. "Sono stati cinque anni belli – ha detto – complessi ed entusiasmanti nonostante avessimo ereditato una regione rassegnata, retrocessa in transizione, con tanti problemi solo sfiorati". Il presidente ha snocciolato alcuni dati. "Abbiamo trovato una situazione drammatica, per la mancata programmazione fatta in passato – ricorda – abbiamo perso 200 medici e con il nuovo personale riusciremo a far fronte ai problemi. Abbiamo riformato la sanità e sono state fornite +15% di prestazioni rispetto al 2019, abbiamo lavorato per i nuovi ospedali. Sono stati attivati tanti servizi e portate a termine molte opere senza aumentare le tasse". Acquaroli spiega come la sua amministrazione sia riuscita a reperire i fondi. "Siamo la prima regione come utilizzo dei fondi europei. C’è stato un dialogo continuo con il Governo alla ricerca di soluzioni contrariamente a quanto successo nel recente passato quando non si è fatto niente per salvare Banca delle Marche a differenza di altri istituti di credito". Il presidente pone una domanda alla piazza. "Ditemi quale opera ha realizzato il Centrosinistra negli ultimi 50 anni, a parte la Quadrilatero partita con il Governo Berlusconi grazie anche a Mario Baldassarri? Noi abbiamo gettato le basi per rompere l’isolamento a cui le Marche sono state condannate dalla Sinistra al governo. Tanti progetti sono stati avviati e da portare a termine, abbiamo bisogno di altro tempo perché la Regione faccia la strada che la porti al top".