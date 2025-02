"Sambucheto a lume di candela". Sale la protesta tra i residenti

Sambucheto "a lume di candela". La definisce così il movimento civico Montecassiano Libera Voce, che pone all’attenzione dell’amministrazione comunale una situazione "diventata oramai inaccettabile per i residenti, specie se si considera come questa sia la frazione più densamente popolata del territorio".

Il gruppo di cittadini porta come esempio via Nazionale, una strada con tante attività commerciali e molto transitata, anche da automezzi, e la chiesa Santa Teresa del Bambin Gesù. "Un’illuminazione fioca e insufficiente, specie quando sul lato opposto a quello dove sono i lampioni, il bar e la gelateria sono chiusi" aggiunge il movimento civico. Senza considerare gli attraversamenti, non adeguatamente segnalati o non funzionanti ormai da mesi. Gli scivoli dei marciapiedi, avendo "entrate e uscite alte e ad angolo", risultano difficilmente accessibili agli individui fragili come disabili e persone anziane.

Queste le proposte indirizzate all’amministrazione comunale dal movimento civico, presieduto da Paolo Pacetti: "Migliorare l’illuminazione pubblica a Sambucheto con uno studio illuminotecnico specifico per la zona, illuminare gli attraversamenti stradali, abbattere le barriere architettoniche e prevedere un’adeguata segnaletica per i non vedenti. Auspichiamo che l’amministrazione prenda in seria considerazione quanto segnalato, visto che, nel corso degli anni, si sono verificati numerosi incidenti e investimenti di pedoni, alcuni con un epilogo drammatico. Promuoveremo altre iniziative, affinché finalmente chi di dovere si impegni per tutto il necessario".