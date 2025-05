Sambucheto, lavori alla scuola: "Questa è stata la priorità"

Continuano gli interventi sulla scuola e la palestra a Sambucheto di Montecassiano. "In questi anni abbiamo investito 8 milioni di euro per l’adeguamento sismico delle scuole e per migliorarle sotto il profilo funzionale, energetico ed estetico – ha commentato il sindaco Leonardo Catena –. Abbiamo considerato questa scelta una priorità assoluta".

Nel 2025 sono stati eseguiti ulteriori lavori nella scuola di Sambucheto, per migliorie che non avevano trovato copertura economica nel precedente progetto. In particolare è stato riqualificato il giardino con interventi sulla recinzione; sono stati installati nuovi giochi; è stata migliorato l’ingresso del centro socio-educativo; all’interno della scuola, sono stati realizzati una balaustra lungo il corridoio del primo piano e un parapetto di sicurezza sulle finestre. Manca solo il tappetino in erba sintetica, che sarà messo quando il terreno sarà più asciutto.

Grazie al ribasso d’asta di circa 250mila euro nel precedente appalto, a fine anno scolastico sarà installato un sistema di ventilazione meccanica e si interverrà sulla palestra (rifacimento del pavimento, sostituzione dei rivestimenti delle pareti e adeguamento degli impianti, per ottenere il certificato di prevenzione incendi). "Il 15 maggio – conclude il primo cittadino – abbiamo ricevuto una richiesta dal responsabile sicurezza per ulteriori piccoli interventi esterni: ci siamo attivati per realizzarli nel più breve tempo possibile".