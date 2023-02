Samuele Galassi in un nuovo ruolo: eletto capogruppo degli Alpini

Samuele Galassi, 50 anni di Recanati, è il nuovo capogruppo dell’associazione Alpini di Recanati e Castelfidardo. La nomina è stata decisa nel corso dell’assemblea delle penne nere, svoltasi nei locali del Club Aquila dove il sodalizio è momentaneamente ospite dopo essere stato costretto ad abbandonare la sede in via Campo dei Fiori per l’inagibilità dell’edificio concesso in affitto dal Comune. Galassi (nella foto) ha svolto la leva nel nono reggimento Alpini a L’Aquila, in Abruzzo. Succede al dimissionario Osvaldo Nardi, che aveva preso le redini del gruppo nel 2017 succedendo a sua volta a Fabio Semplici. Confermati invece il segretario Mauro Tombolini e il tesoriere Carlo Cipolloni. Presente all’assemblea anche il presidente regionale dell’Associazione nazionale alpini Sergio Mercuri. La giornata, tradizionalmente dedicata al tesseramento e al rinnovo delle cariche del gruppo, si è aperta con l’immancabile commemorazione ai caduti, prima presso il monumento a Castelfidardo e successivamente in quello di Recanati, in via degli Alpini, dove sono risuonate le note del silenzio ed è stata recitata la preghiera dell’Alpino. Le penne nere hanno reso omaggio anche alla Medaglia d’Oro Maggiore Mario Alessandro Ceccaroni, a cui è intitolato il gruppo fondato nel 1965, con la deposizione di una corona d’alloro presso la sua lapide al civico cimitero di Recanati. Alla breve cerimonia ha partecipato anche la figlia del Maggiore caduto nel secondo conflitto mondiale sul fronte greco albanese nel 1941.