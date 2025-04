San Claudio in lutto, addio all’imprenditore Samuele Bartolucci

Ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Corridonia, e non solo, la scomparsa improvvisa di Samuele Bartolucci (nella foto). Aveva 48 anni ed è stato strincato da una malattia fulminante che non gli ha lasciato scampo, dopo essere stato ricoverato all’ospedale Torrette di Ancona. Era molto conosciuto a San Claudio, dove viveva con la famiglia. Era titolare dell’omonima azienda edile e fratello di Ivan, oggi allenatore dalla squadra di calcio della frazione ed ex capitano del Trodica. "Le parole rimangono strozzate in gola, lo accompagniamo col cuore verso l’amore infinito. L’asd San Claudio calcio si stringe all’immenso dolore del nostro mister Ivan Bartolucci e i suoi familiari per l’assurda e prematura perdita del fratello Samuele". Così ha espresso vicinanza anche il Trodica calcio. "A Ivan, storico capitano e figura simbolo del nostro club per tanti anni, va il nostro abbraccio più sincero in questo momento di grande dolore". Bartolucci, lascia la moglie Michela Verdolini e il figlio Matteo, anch’esso giovane calciatore dalla Sangiustese Vp. Il rito funebre sarà celebrato oggi, alle 15, nella chiesa di San Claudio, partendo alle 14.20 dalla casa funeraria Soft di Montecosaro.

Diego Pierluigi