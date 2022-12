San Claudio, lo stadio avrà un nuovo impianto di illuminazione

Al via il processo di efficientamento energetico degli impianti sportivi, di razionalizzazione dei consumi migliorando il confort delle strutture comunali. È partito il progetto di fattibilità che prevede la sostituzione dei corpi illuminanti nel campo da calcio e nel vicino campetto polivalente, situati a San Claudio. Su questa progettualità sono stati impegnati 50.000 euro, provenienti dal bilancio comunale. "Si tratta – spiega Matteo Grassetti, assessore allo sport – di un’opera di riqualificazione energetica. Si procederà all’adeguamento agli standard richiesti dalla normativa per quanto riguarda l’impianto di illuminazione, ciò porterà a una riduzione dei consumi venendo montati sistemi di ultima generazione". Un passo ulteriore dell’amministrazione comunale, indirizzato anche per incentivare una più ampia offerta di attività sportiva a vantaggio della collettività, dopo che di recente erano stati stanziati oltre 13.000 euro destinati alle associazioni sportive, impegnate nella gestione degli impianti sportivi comunali sia al chiuso che all’aperto, per far fronte all’aggravio dei costi per le utenze di luce e gas.