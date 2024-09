San Francesco, cantiere in partenza. Un anno e mezzo per finire i lavori

Partiranno entro dicembre i lavori nella chiesa di San Francesco, in piazza Mauruzi a Tolentino. Un’opera da 2 milioni e mezzo di euro che dovrebbe essere completata per metà 2026.

Il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, in occasione dell’avvio del cantiere al duomo di San Catervo, ha annunciato che la scorsa settimana si è chiusa la conferenza di servizi per quest’altra chiesa del centro. In seguito al terremoto del 2016, sono state rilevate lesioni alle murature portanti, le volte hanno riportato danni gravi localizzati, con distacchi sia di parti strutturali che di tamponatura; su quasi tutte le superfici interne sono stati riscontrati numerosi distacchi di porzioni di intonaco, nonché importanti e diffuse lesioni agli stucchi. Gli interventi progettati sono finalizzati alla riparazione dei danni e all’eliminazione o riduzione delle vulnerabilità riscontrate. Sarà consolidata la facciata e sarà rafforzata tutta la struttura.

"La chiesa di San Francesco è una chiesa storica di Tolentino – ha detto il parroco, don Ariel Veloz Mendez –. Una chiesa parrocchiale, punto di riferimento per tanti fedeli, che la comunità aspetta. Una luce. Una parrocchia del centro storico che comprende anche altre zone, come quartiere Buozzi, tra le più vaste a livello territoriale della città". "Entro dicembre, entro l’anno quindi, partiranno i lavori anche nella chiesa di San Francesco. Ne siamo felici, è una buona notizia" è stato il commento dell’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti. La chiesa è a navata unica; il grande ambiente centrale è scandito da tre cappelle per lato. La decorazione interna è di stile ottocentesco; di notevole pregio storico artistico è il ciclo di affreschi trecenteschi nella piccola cappella a destra dell’altare principale.

Dopo il terremoto del 2016, sono stati introdotti presidi antisismici, anche a sostituzione di quelli introdotti post-sisma 1997. Castelli l’altro giorno è intervenuto anche sulla chiesa del Santissimo Crocifisso, detta dei Cappuccini, sempre in centro storico, dove il mese scorso era crollata una porzione di tetto: "Siamo disponibili a valutare la messa in campo delle risorse necessarie per sistemare anche questa chiesa, sarà nostra cura farlo" ha detto il commissario.