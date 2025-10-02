Il bivio di Yoox

Matteo Naccari
Il bivio di Yoox
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Goccia freddaVice 100mila euroFestival del tortellinoMigliori pizzerieAlberi gratisDroni italiani
Acquista il giornale
CronacaSan Francesco e don Vittorio. Doppio anniversario in una festa
2 ott 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. San Francesco e don Vittorio. Doppio anniversario in una festa

San Francesco e don Vittorio. Doppio anniversario in una festa

A Tolentino la Festa di San Francesco è molto sentita, coincidendo anche con l’anniversario della morte di don Vittorio Serafini,...

Don Vittorio Serafini è morto nell’ottobre 2023, tutti ricordano quanto si spese per l’intera comunità

Don Vittorio Serafini è morto nell’ottobre 2023, tutti ricordano quanto si spese per l’intera comunità

A Tolentino la Festa di San Francesco è molto sentita, coincidendo anche con l’anniversario della morte di don Vittorio Serafini, avvenuta il 4 ottobre 2023. Parroco di San Francesco dal 1982 al 2015, vicario per molti anni, tutti ricordano quanto si spese per l’intera comunità.

L’Unità Pastorale 10, in collaborazione con il Circolo culturale Tullio Colsalvatico, vuole celebrare questa doppia ricorrenza con due appuntamenti che uniscono la figura di San Francesco a quella di don Vittorio.

Il primo, sabato, alle 18.30, nella chiesa di San Giacomo, si terrà la lettura "Nacque al mondo un sole", a più voci, del Canto XI del Paradiso di Dante, dedicato a San Francesco, con stralci del commento di Franco Nembrini. Le voci sono di Silvana Bracaccini, Massimo Raiconi e Vania Sciamanna (Laboratorio Artistico Bura) con il commento musicale di Desiré Pascucci. Questa stessa lettura fu tenuta nella chiesa di San Francesco e voluta da don Vittorio in uno degli ultimi anni del suo incarico.

Il secondo appuntamento sarà il sabato successivo, 11 ottobre, sempre nella chiesa di San Giacomo, dopo la messa delle 17.30 officiata da monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito di Fabriano e Matelica, che fu grande amico del parroco. La scrittrice Annalisa Teggi dialogherà sul suo libro "Liberi e lieti. Fede e fraternità in san Francesco e don Giussani" che, mostrando i nessi tra i due protagonisti del Cristianesimo, aiuterà a conoscere ancora meglio l’esperienza di don Vittorio, profondamente legato a don Giussani.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ChiesaReligione