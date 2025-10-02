San Francesco e don Vittorio. Doppio anniversario in una festa

A Tolentino la Festa di San Francesco è molto sentita, coincidendo anche con l’anniversario della morte di don Vittorio Serafini, avvenuta il 4 ottobre 2023. Parroco di San Francesco dal 1982 al 2015, vicario per molti anni, tutti ricordano quanto si spese per l’intera comunità.

L’Unità Pastorale 10, in collaborazione con il Circolo culturale Tullio Colsalvatico, vuole celebrare questa doppia ricorrenza con due appuntamenti che uniscono la figura di San Francesco a quella di don Vittorio.

Il primo, sabato, alle 18.30, nella chiesa di San Giacomo, si terrà la lettura "Nacque al mondo un sole", a più voci, del Canto XI del Paradiso di Dante, dedicato a San Francesco, con stralci del commento di Franco Nembrini. Le voci sono di Silvana Bracaccini, Massimo Raiconi e Vania Sciamanna (Laboratorio Artistico Bura) con il commento musicale di Desiré Pascucci. Questa stessa lettura fu tenuta nella chiesa di San Francesco e voluta da don Vittorio in uno degli ultimi anni del suo incarico.

Il secondo appuntamento sarà il sabato successivo, 11 ottobre, sempre nella chiesa di San Giacomo, dopo la messa delle 17.30 officiata da monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito di Fabriano e Matelica, che fu grande amico del parroco. La scrittrice Annalisa Teggi dialogherà sul suo libro "Liberi e lieti. Fede e fraternità in san Francesco e don Giussani" che, mostrando i nessi tra i due protagonisti del Cristianesimo, aiuterà a conoscere ancora meglio l’esperienza di don Vittorio, profondamente legato a don Giussani.