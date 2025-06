San Francesco e Sarnano, restaurato il dipinto di Procaccini

Festa alla Pinacoteca comunale di Sarnano, domenica, per i 760 anni dalla fondazione del Comune, avvenuta nel 1265. Una ricorrenza importante, vissuta dalla comunità come un’occasione per riflettere sulle proprie radici e riaffermare il forte legame identitario con San Francesco d’Assisi, emblema spirituale e culturale del territorio.

Cuore dell’iniziativa è stata la presentazione ufficiale del dipinto "San Francesco delinea lo stemma di Sarnano" di Pietro Procaccini, un’opera di grande pregio artistico, restituita al pubblico dopo un accurato intervento di restauro realizzato nei laboratori della Mole Vanvitelliana di Ancona, grazie alla collaborazione tra l’Istituto centrale per il restauro e la Soprintendenza. La restauratrice Maria Paola Bellifiori ha illustrato le varie fasi, sottolineando la delicatezza del lavoro.

Presenti il sindaco Fabio Fantegrossi, gli assessori Cristina Tartabini e Giorgio Eleuteri, il presidente dell’unione montana Giampiero Feliciotti, il soprintendente Giovanni Issini, la prof. Angela Rorro dell’Istituto centrale per il restauro, Silvia Blasio dell’Università di Perugia, Maria Franca Ghiandoni del Centro Studi Sarnanesi, i consiglieri regionali Simone Livi e Pierpaolo Borroni. "Celebrare i 760 anni dalla fondazione di Sarnano significa rendere omaggio a una comunità che ha saputo attraversare i secoli custodendo la propria identità, bellezza e i propri valori", ha detto il primo cittadino.