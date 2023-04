San Francesco, Jacopa e la voglia di pace

di Francesco Rossetti

È da tutto esaurito ‘Jacopa verso Francesco’, lo spettacolo che l’attore civitanovese Giorgio Felicetti porta in scena stasera al teatro Annibal Caro. La performance rientra nell’ambito di ‘Teatro di primavera’, la rassegna organizzata dall’Azienda Teatri in collaborazione con il Comune di Civitanova e ispirata al romanzo di Lucia Tancredi ‘Jacopa dei Settesoli - la ricca amica di Francesco’, sulla vita di Jacopa, nobildonna romana amica e protettrice di San Francesco d’Assisi. L’appuntamento è alle 21.15: oltre a Felicetti, sul palcoscenico della città alta saliranno la stessa Tancredi con Maurizio Vallesi, Moira Ciccioli e Gian Paolo Valentini.

Felicetti, per lei è un ritorno a casa. Emozionato?

"Recitare nella città dove ho mosso i primi passi è emozionante e fa sempre un certo effetto".

Da dove nasce l’interesse per il romanzo della Tancredi?

"Tra noi due la stima è reciproca e da tempo c’era la volontà di fare qualcosa insieme. Tancredi ha scritto questo romanzo pochi mesi fa, ambientato in un Medioevo molto attuale. Così mi ha chiesto di portarlo in scena e io ho rilanciato con una provocazione: “lo faccio solo se vieni sul palco con me“. Mi piaceva che fosse la stessa autrice a raccontare il personaggio. In questo caso, autrice e regista diventano protagonisti dello spettacolo, in un continuo entrare ed uscire dai ruoli. Ed attorno a queste due figure, ne ruotano altre: il Papa, un importante uomo politico del tempo come il cardinale Giovanni Colonna e Chiara D’Assisi. Ma mi permetta di dire un paio di cose sull’attualità".

Prego.

"Qui non si parla solo di Medioevo: quello di san Francesco è un messaggio di pace in un momento in cui soffiano venti di guerra. Il Santo d’Assisi coniuga tutto con l’amore. Quanto alla serata, purtroppo, non potrà essere con noi Luigi Ciucci, a cui lo spettacolo è dedicato".

Jacopa de’ Settesoli è una figura finora poco approfondita nella letteratura e a teatro.

"Storicamente si sapeva soltanto che preparasse i biscotti, ma in realtà fu molto di più e Tancredi ce lo racconta molto bene. Jacopa, nonostante le ricchezze, si innamorò di un Santo, di una figura rivoluzionaria senza rinunciare al suo mondo. In scena mettiamo in luce le virtù di questa grande donna".

Quanto c’è di religioso e di laico nella performance?

"Di religioso c’é molto. C’è tutto il misticismo dell’epoca. Ma i registri sono diversi e lo spirituale dialoga con l’umano".