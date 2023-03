San Ginesio: cagnolino salvato e recuperato, il grazie della padrona

Il suo cagnolino, scivolato nel dirupo, viene recuperato da un amico di famiglia. Così la proprietaria ci tiene a ringraziarlo per il gesto di affetto e coraggio. È successo a San Ginesio. Giovedì pomeriggio Pongo, un bastardino, è scappato. La proprietaria Loredana Riccucci si è subito messa alla ricerca e ha condiviso la foto del cane su Facebook. È stata contattata da una ragazza che aveva sentito abbaiare nel bosco. Così l’amico Adriano Silla, ex operaio comunale, molto attaccato a Pongo (passa a salutarlo tutte le mattine), è sceso nella scarpata e l’ha recuperato. Grazie a un gioco di squadra Adriano ha salvato Pongo per la felicità di Loredana e tutta la sua famiglia.