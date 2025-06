"San Ginesio Fantasy". Tuffo nel mondo di Keemar

Oggi e domani avventura nel mondo Keemar con il "San Ginesio Fantasy". Alle 15 aprono il mercato e le taverne, iniziano i giochi e i laboratori per adulti e bambini. Arene di combattimento, musici e spettacoli itineranti animeranno questo fine settimana il centro storico di San Ginesio, tra piazza Gentili e il Colle, passando per piazza Holland (dove verrà allestita l’area food).

Il laboratorio "Il volo dei draghi" consiste ad esempio nella ricostruzione di aquiloni; si susseguiranno sfide tra campioni di ogni età, arcieri nel tiro con l’arco, tornei del gioco da tavola, leggende e curiosità "Dalla Sibilla al negromante". La battaglia finale si svolgerà intorno alle 20, seguita dalla danza delle elfe. Alle 21.30 spettacolo di fuoco, "I cavalieri del drago", duello con armi infuocate. E domenica si fa il bis, sempre a partire dalle 15.

"Chiunque arrivi – spiegano i promotori – viene subito coinvolto nell’avventura ispirata al romanzo Keemar, per scegliere con chi schierarsi per fare un percorso immersivo e divertente fino alla battaglia finale. Nessuna prenotazione, l’avventura inizia quando arriva il pubblico, che si sposta da un personaggio all’altro compiendo missioni. Un weekend adatto a tutte le età, con laboratori artigianali, mercato a tema fantasy medievale, musica e ballerine itineranti, arene di gioco in cui sfidarsi con nani ed orchi, gioco da tavolo originale Keemar. Il divertimento è assicurato".

Ingresso a offerta.