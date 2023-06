San Ginesio, nasce un luogo dedicato alla lettura per bambini e giovani

Grazie all’intuizione delle sorelle Paola e Orietta Nardi, fondatrici dell’associazione "Tra Le Righe", a San Ginesio è nato un luogo creato ad hoc dedicato alla lettura, per bambini e giovani. Aprirà i battenti sabato alle 15.30, nel centro storico, in via Capocastello e, oltre che essere adibito a libreria-laboratorio, costituirà la sezione infanzia-adolescenza della storica biblioteca "S. Gentili", inagibile dal sisma. Questo progetto, denominato "Le mille e un’estate", è patrocinato da Comune e Unione montana, e realizzato con la collaborazione di librerie e case editrici (Bidibi Bodibi Book di Macerata, La Bottega del Libro di Tolentino, Natural Toys di Civitanova e Giaconi Editore). Verranno organizzati laboratori divisi per fasce di età, in cui la lettura sarà accompagnata a musica, recitazione e ballo. Da luglio a settembre si susseguiranno tante attività. A ogni laboratorio si vorrà regalare il libro oggetto della lettura ai bambini partecipanti. Dopodomani si inizia con il testo rivolto a bambini di 3-6 anni "Il piccolo bruco Maisazio" per poi proseguire con "Farfallaria" (7-12 anni), entrambi curati da Il Giardino delle Farfalle. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e accompagnati da una ricca pesca di beneficenza.