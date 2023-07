San Ginesio ospita l'incontro mondiale dei Best Tourism Villages

Oltre cinquanta delegazioni provenienti da Europa, Africa, America e Asia approderanno a San Ginesio. Il Comune è l’artefice dell’organizzazione del primo incontro di tutti i Best Tourism Villages riconosciuti dall’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite, in programma da venerdì a domenica prossimi. Tra gli obiettivi primari dell’iniziativa, organizzata con la collaborazione della Unwto (United Nations World Tourism Organization) c’è quello di "far nascere nuove importanti partnership all’interno della rete dei BTV anche su focus specifici, che potranno favorire la partecipazione a bandi di finanziamento europei e internazionali". I workshop, che si susseguiranno in base ai vari gruppi di lavoro, potranno essere la base di partenza per la stipula di gemellaggi, protocolli d’intesa e l’incentivazione dei flussi turistici tra i vari paesi coinvolti, dando la possibilità a realtà di piccole dimensioni, come San Ginesio, di avviare alleanze strategiche, anche sotto il profilo economico. Rappresentanti governativi e media internazionali scopriranno le bellezze del territorio. "La promozione avrà un forte impatto mediatico grazie alla veicolazione dei contenuti su tutti i portali dei Paesi aderenti alla rete", spiega l’ente. Sabato, alle 9 all’auditorium di Sant’Agostino, insieme al sindaco Giuliano Ciabocco, ci saranno anche il governatore Francesco Acquaroli e il direttore Atim Marco Bruschini.