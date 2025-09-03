San Giovanni Decollato. Bagno di folla per la chiesa riaperta

Il tram di Bologna

Massimo Pandolfi
3 set 2025
MATTEO PARRINI
Chiusa nel 2018 per restauri a causa dei danni provocati dal sisma, è stata riaperta tra un bagno di...

La cerimonia di riapertura

La cerimonia di riapertura

Per approfondire:

Chiusa nel 2018 per restauri a causa dei danni provocati dal sisma, è stata riaperta tra un bagno di folla la chiesa di San Giovanni Decollato. A presiedere alla cerimonia di riapertura, solennizzata da una celebrazione liturgica, sono stati il parroco don Ruben Bisognin affiancato da altri sacerdoti, il sindaco Denis Cingolani, l’assessore Graziano Falzetti e il presidente del consiglio comunale Sauro Falzetti. A fare gli onori di casa è stata Simonetta Mosciatti, presidente dell’omonima confraternita, titolare dell’edificio fondato intorno al 1290 dai Cavalieri di Malta e divenuto uno dei maggiori luoghi di culto matelicesi, dopo un miracolo avvenuto il 21 dicembre 1616 dal Crocifisso che qui si conserva e che ancora oggi è portato in processione per le vie della città ogni tre anni.

"Si corona il desiderio di tanti – ha dichiarato la Mosciatti – che la nostra chiesa tornasse fruibile al culto ed accessibile al pubblico. Ci sono ancora lavori da effettuare per ripulire gli intonaci e ripristinare il prezioso organo cinquecentesco che è in restauro, ma già da stasera l’altare torna ad essere addobbato e i fedeli di Matelica tornano in una delle più amate chiese cittadine". Al termine della messa è stato permesso al pubblico di visitare la chiesa, l’attiguo oratorio e il piccolo cortile nella parte più antica.

Matteo Parrini

