San Giuliano con l’ombrello. Pienone tra le bancarelle, poi la pioggia rovina la festa

La pioggia frena San Giuliano. Le bancarelle attorno alle mura erano partite bene, con tante presenze e buone vendite. Sui viali Puccinotti e Trieste, stand di associazioni sportive e ambulanti arrivati per la fiera, che oggi prosegue, raccontavano nel pomeriggio che si era partiti col piede giusto, poi però il maltempo ha rovinato la festa. Filippo Perugia, arrivato per vendere dolci siciliani, racconta che "per questa fiera vengo a Macerata da 25 anni, e si lavora sempre bene. Speriamo domani (oggi, ndr) sia il clou, essendo anche domenica". Antonella Budano arriva con la sua bancarella di materiale per la casa da Pistoia: "San Giuliano è da sempre una buona fiera, la frequento da 15 anni". "C’è tanta gente, e la fiera è bella e ben organizzata – racconta Simone Paolini, che arriva da Roma con le sue ceramiche –, vengo da diversi anni, e l’andamento del lavoro, pur essendo presto per dirlo, mi sembra buono, in linea col passato". Un altro commerciante romano, Carlo Melillo, vende giacconi invernali: "San Giuliano è sempre molto sentito, la gente sta uscendo e il fatto che cada quest’anno di sabato e domenica fa sperare il meglio". Mario Piattella, che vende abbigliamento, ribadisce un andamento "in linea con gli anni scorsi. La gente spende forse un po’ meno, e questo riflette secondo me un generale malessere. Il rapporto tra le presenze, che sono tante, e la spesa, non è buono. La gente non è più invogliata a comprare come prima, ma a ogni modo si lavora". Anche le associazioni sportive locali presenziano a San Giuliano con i loro gazebo. Arianna Ciucci, direttrice sportiva della Ginnastica Macerata, spiega che "la fiera è un grande momento di ritrovo dopo l’estate. Tanta gente viene da fuori, e per noi è una grande opportunità per far conoscere le nostre realtà". "La nostra struttura in via Pantaleoni è attiva da 10 anni, insegniamo Wing tsun, un’arte che studia la difesa personale – spiega Luca De Tommasi, "sifu", ossia il maestro –. Siamo presenti a San Giuliano da 15 anni, e la vetrina è ottima". Francesco Catenelli e Sara Binanti, dell’associazione Skyroller, spiegano che "stiamo racimolando diversi nuovi iscritti, o comunque persone curiose di provare". Anche Emanuele Panunti (Macerata Rugby) racconta che "siamo sempre presenti a questa fiera. Essere qui è per noi importante".