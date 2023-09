San Giuliano, il bilancio del Comune "È stata un’edizione da incorniciare"

"Un’edizione da incorniciare". Cpsì l’amministrazione comunale commenta l’edizione 2023 della festa del patrono San Giuliano che, secondo il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore Riccardo Sacchi, "ha fatto registrare numeri record, con migliaia di presenze a Macerata. Una festa che mantiene intatto il suo profondo significato immerso nella tradizione culturale e religiosa di Macerata, grazie all’organizzazione a cura della Pro Loco di Macerata e del Cif San Giuliano con il coordinamento e il sostegno economico dell’amministrazione comunale". Secondo Parcaroli si tratta di "un successo che dimostra quanto la sinergia con le associazioni e gli artisti della nostra città sia in grado di proporre eventi e appuntamenti di qualità sotto il coordinamento e il grande lavoro della struttura comunale, che ringrazio. Il grande coinvolgimento di pubblico ci dice che abbiamo intrapreso la strada giusta per promuovere e valorizzare sempre al meglio la nostra città che dobbiamo amare e rispettare". "È andata in archivio un’edizione da incorniciare, una delle più riuscite degli ultimi 10 anni – ha aggiunto Sacchi –. Un traguardo raggiunto grazie all’impegno e alla passione della Pro loco Macerata e del Cif che, in perfetta sinergia con il Comune, hanno dato vita a iniziative per tutti i gusti e per tutte le età. Abbiamo vinto su tutta la linea, scommettendo su una festa di popolo che ha coinvolto tutti, riportando migliaia di maceratesi e non solo a festeggiare insieme in piazza con il sorriso". Tra le iniziative di quest’anno, la mostra del fischietto in terracotta, incontri con i poeti dialettali, laboratori e momenti dedicati per i più piccoli, clown, magia, musica, sfilata, intrattenimento, mostre, spettacoli, dj set oltre alla tradizionale fiera con oltre 300 bancarelle. Spazio anche allo sport con la presentazione di alcune squadre della città.