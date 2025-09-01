San Giuliano, l’allarme del vescovo: "Stanno sparendo le famiglie"

"Stanno sparendo le famiglie". A lanciare l’allarme, ieri pomeriggio a Macerata nella messa per la festa del patrono San Giuliano, è stato il vescovo Nazzareno Marconi. Dal sagrato del duomo ancora inagibile per il terremoto, prima della processione con le reliquie del santo, di fronte alle autorità e a centinaia di fedeli, il vescovo ha ricordato come "ogni anno l’omelia per San Giuliano è occasione di un discorso del vescovo alla città ed ai cittadini, non fatta dall’alto di un pulpito, non è più il tempo per fortuna, ma da maceratese ai maceratesi".

Marconi rivela di essersi "chiesto quale fosse il tema più importante da affrontare insieme. Un pensiero malizioso mi ha suggerito: “Non temere che qualunque cosa dirai verrà comunque letta come una indicazione politica, per questo o contro quest’altro”. Ma accettando questo rischio, vorrei riflettere su un tema che ritengo importante: stanno sparendo le famiglie! Non è una frase ad effetto, ma una triste realtà. Ogni famiglia nasce da un matrimonio, religioso o civile che sia, e i dati ci dicono che nelle Marche dal 2000 a oggi i matrimoni celebrati ogni anno sono calati di circa il 38%. Nel rito del matrimonio cristiano si ricorda che la famiglia è “la prima e basilare cellula della società e della Chiesa”. Non serve una grande conoscenza medica per capire che un corpo sociale, se comincia a perdere le sue cellule vitali, si ammala e muore".

Nel corso dell’omelia, Marconi ha svelato un suo piccolo esperimento. "In questi ultimi tempi si fa un gran parlare di intelligenza artificiale. Io ho più di un dubbio su quanto sia affidabile ciò che dice l’intelligenza artificiale, ma ho voluto provare a fare tre semplici domande. L’intelligenza artificiale non dovrebbe essere iscritta a nessun partito, perciò le sue risposte non dovrebbero essere troppo di parte".

Prima domanda: perché la famiglia è importante per la vita e la cultura degli italiani? La risposta è stata che "l’Italia è conosciuta in tutto il mondo come una Nazione familiare, dove la famiglia è il punto di riferimento principale per ogni individuo e la base della vita sociale. La famiglia italiana è generalmente numerosa e composta da molte generazioni. C’è un forte legame che dona solidità e coesione alla famiglia, che è spesso in grado di affrontare le difficoltà insieme".

Seconda domanda: perché la famiglia è importante per l’economia italiana? "Molte aziende sono a conduzione familiare, con un forte senso di continuità e di passione per il lavoro".

Infine, la terza domanda: come è cambiata nel tempo la famiglia italiana? "È sempre più piccola e meno numerosa.Ma nonostante queste trasformazioni, la famiglia italiana mantiene un forte legame con i suoi valori fondamentali, come solidarietà, responsabilità reciproca, affetto e condivisione".

Di qui le conclusioni del vescovo: "Devo dire che questa intelligenza artificiale mi è sembrata meno stupida di quanto pensassi. E mi ha confermato che la scomparsa delle famiglie può essere davvero una emergenza primaria. Nel dopoguerra, lo scontro politico tra destra e sinistra era forse ancora più forte che oggi. Eppure, c’era una serena alleanza tra destra e sinistra sul riconoscere il valore della famiglia e nell’incoraggiare e dare sostegno alle nuove famiglie. Io credo che quella convinzione diffusa del valore della famiglia fosse uno dei motori basilari di quel miracolo. Lavorare insieme, oltre le divisioni e le visioni diverse, per recuperare un’alleanza in favore delle famiglie mi sembra urgente per il bene della vita civile e religiosa".