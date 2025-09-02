San Giuliano, sei sanzioni: "Promossa la sicurezza"

A San Giuliano la polizia locale ha intensificato i controlli su commercio e alimenti. Alla fiera sono state sei le sanzioni registrate, per esercizio di attività senza autorizzazione, mancanza del Durc, il regolamento della regolarità contributiva, modifica del posto assegnato per gli ambulanti senza preavviso agli uffici comunali, violazioni relative all’etichettatura e alla conservazione degli alimenti e inosservanza delle disposizioni Ast riguardanti la conservazione dei prodotti venduti. "Ottimi risultati sono stati raggiunti anche sul fronte della sicurezza – dice il Comune in una nota –, soprattutto considerando la grande affluenza di cittadini e visitatori alla tradizionale fiera e agli eventi collaterali; un risultato reso possibile grazie alla sinergia tra la polizia locale di Macerata e i corpi di polizia di Ascoli, Castelfidardo, Civitanova, Fermo, Recanati, Urbisaglia, Jesi e Tolentino e grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio che si sono occupate del piano di safety e della gestione dei flussi di persone. La viabilità è stata gestita con particolare attenzione, senza registrare criticità, così come i parcheggi, che hanno visto un’ottima organizzazione". Secondo l’amministrazione, "un contributo fondamentale è stato dato dai competenti uffici comunali che hanno coordinato la dislocazione delle bancarelle nel centro storico e nelle aree limitrofe alle principali vie e piazze della città: questo ha garantito ampio spazio per gli ambulanti, senza compromettere il flusso dei numerosi visitatori".