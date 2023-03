San Giuseppe, c’è Jo Squillo con ’90 mania’ e Impastato

Jo Squillo star della festa di San Giuseppe, l’appuntamento del rione Risorgimento iniziato lo scorso sabato con la messa della Novena e in conclusione domani, sempre con una funzione liturgica. Ma è nella giornata di oggi che la musica e l’intrattenimento saranno protagonisti. La cantautrice e conduttrice Jo Squillo andrà in scena con ’90 mania’, a partire dalle 17 nel piazzale della chiesa di san Giuseppe. L’esibizione di Squillo sarà preceduta dal ‘Caberet show’ del comico Gianluca Impastato, volto noto dei programmi ‘Colorado’ e ‘Il grande fratello’, che intratterrà il pubblico già alle 16, sempre nel medesimo piazzale. Al mattino, spazio al rito religioso con le sante messe delle 9 e delle 11 nella chiesa di san Giuseppe operaio, la seconda, dedicata alle coppie di fidanzati, sarà presieduta dal Vicario episcopale per la Pastorale don Enrico Brancozzi. Alle 19.30, un’altra funzione, che sarà animata dalla corale Alberto Angeletti e alle 20 si terrà l’estrazione della lotteria organizzata appositamente per la festa, i cui biglietti sono ancora in vendita nei bar, nei tabacchi e nelle edicole della zona. Domani, alle 18.30 la ‘Solennità di San Giuseppe sposo di Maria’, per concludere la festa organizzata dal comitato festeggiamenti di San Giuseppe operaio con il patrocinio del Comune. Sempre nella stessa chiesa, sarà attiva fino a domani la mostra d’arte ‘Io sono colui che dà la forma’ , promossa dalla sezione cittadina dell’Ucai (l’Unione cattolica degli artisti italiani, ndr) dove gli artisti svelano il volto di Cristo. La galleria, dove sono esposte le opere di ventitré differenti artisti del territorio, sarà visitabile dalle 17 alle 19, con ingresso libero.

f. r.