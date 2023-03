San Lorenzo al Lago, la minoranza: "Manca una gestione da due mesi"

Dalla ricostruzione al palo della scuola al bando per la gestione di attività turistiche nell’area di San Lorenzo al Lago, l’ultimo Consiglio comunale di Fiastra è stato acceso. La minoranza Fiastra Domani, con capogruppo Marcello Cocci, evidenzia in particolare questi due temi. Il consigliere Cocci nell’interrogazione al sindaco Sauro Scaficchia ha chiesto conto di quali fossero le ragioni del ritardo sulla scuola e "del perché i lavori appena iniziati fossero fermi ormai da otto mesi". "Le risposte del sindaco – afferma l’opposizione – sono state purtroppo una conferma della grave situazione di ritardo e della mancanza di un orizzonte temporale per la chiusura dei lavori". La minoranza è passata poi alla mozione per l’annullamento degli atti di giunta attraverso i quali, nel settembre scorso, era stati emanato un bando a valere sui fondi Pnrr per la gestione di attività turistiche nell’area di San Lorenzo al Lago, lamentando il mancato passaggio in Consiglio. "Resta senza risposta – prosegue – la segnalazione della minoranza che ha rammentato al sindaco come, a causa del pasticcio amministrativo riferito al bando, il bene comunale (chiosco bar e le aree della spiaggetta) sia privo di gestione da oltre due mesi così come non sono note attività di imminenti affidamenti (ormai inammissibili) o di nuovi bandi per la selezione del nuovo gestore. Il tutto con grave danno per le casse comunali e con la certezza che la stagione 2023 sarà compromessa da questa grave mancanza".