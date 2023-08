San Marone, Civitanova: il via con i fuochi d'artificio

Civitanova tornerà a vivere i festeggiamenti del patrono San Marone, grazie anche ai diversi appuntamenti organizzati per l’occasione da Comune e Azienda dei Teatri. Il programma delle manifestazioni inizierà lunedì, a mezzanotte, con lo spettacolo pirotecnico a mare. Mentre mercoledì ci sarà la festa di San Marone nella piazzetta davanti al santuario: dalle 21.30 musica di Federica Guardiani e Loose Dogs, poesie in vernacolo di Bruno Francinella e stand gastronomici. Giovedì, alle 21.30 nel teatro Annibal Caro, il concerto di Paolo Jannacci, che proporrà al pubblico le canzoni del padre Enzo, insieme al repertorio del suo ultimo album "Canterò". Invece, il 18 agosto entrerà nel clou Viviporto, con la festa dei pontili e il palio in onore di San Marone, con la competizione che partirà alle 16. Quindi ci si sposterà in piazza delle Libertà, a Civitanova Alta, con la serata San Marone Show: alle 21.30 musica con il Jovanotti Fortunati Tribute e a seguire lo spettacolo di Emanuela Aureli, imitatrice e cabarettista. Il 19 agosto si resterà in piazza della Libertà, dove alle 21.30 ci sarà il concerto della All Mad Band-Stevie Wonder Live. Mentre il 18 e 19 agosto a Civitanova Alta tornerà la tradizionale Cozzata de Santo Maro, con stand gastronomici a cura della Pro loco.