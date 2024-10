San Marone e XX Settembre, nuova pavimentazione

Le toppe di bitume che hanno deturpato piazza XX Settembre a Civitanova verranno rimosse da lavori di restyling della pavimentazione deliberati dalla giunta comunale, che ha approvato la sistemazione dei sanpietrini sia in piazza XX Settembre che nella piazzetta di San Marone, disponendo la sostituzione dei cubetti di porfido nei tratti dissestati.

Il progetto esecutivo del restauro del lastricato, votato nella seduta del 22 ottobre, prevede la rimozione della pavimentazione dissestata, che occupa un’area totale di circa 200 metri quadrati, e la posa dei nuovi elementi in cubetti in porfido a faccia vista e piano naturale di cava, da realizzare seguendo le geometrie esistenti.

La spesa stimata per il completamento dell’opera ammonta a 30.000 euro.

"Abbiamo deciso di effettuare un grosso intervento manutentivo sulle due piazze – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Ermanno Carassai – per evitare i continui rattoppi che si rendevano necessari di volta in volta a causa dell’usura. L’amministrazione comunale ha quindi approvato il progetto esecutivo per il ripristino dei sanpietrini in modo da conservare le caratteristiche strutturali e funzionali delle due piazze e al fine di garantire l’adeguata sicurezza pedonale e veicolare".