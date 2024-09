San Marone, schianto nella notte. Auto distrugge la Madonnina

Di nuovo distrutta da un’auto la statua della Madonna di Santa Maria Ausiliatrice, vicni alla rotatoria di San Marone. L’altra notte una macchina l’ha colpita in pieno, come era già successo nel novembre del 2018 e pure qualche tempo prima, in due incidenti fotocopia. Nel 2019 la scultura era stata restaurata e riposizionata vicino alla rotatoria di San Marone, sopra il verde di uno spartitraffico, davanti all’ex Mc Donald’s. Ma l’altra notte, poco dopo le 2, una Ford Focus l’ha colpita e danneggiata completamente di nuovo. Al volante della Ford Focus un ragazzo di 24 anni, residente a Porto San Giorgio, che per cause che sono in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è finito sopra la rotatoria, centrando il basamento e facendo cadere a terra la statua, frantumata in tanti pezzi. Sul posto sono intervenuti il 118, la Croce Verde e i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la macchina e l’area dove è avvenuto l’incidente, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine chiamate ad effettuare tutti i rilievi del caso. Il giovane conducente è rimasto praticamente illeso e, dopo un controllo, ha rifiutato il trasporto all’ospedale di Civitanova Alta. Nel novembre del 2018 un’auto, condotta da un uomo che poi si era dato alla fuga, aveva colpito la statua sacra, scardinandola dal basamento. Qualche tempo dopo, nel febbraio del 2019, la scultura era stata fatta restaurare ed era finalmente ritornata al suo posto, in mezzo allo spartitraffico della trafficata rotatoria di San Marone. E c’è chi si chiede se, a questo punto, sia il caso di trovare una nuova sistemazione per la povera statua della Madonna, distrutta l’altra notte per la terza volta.

Chiara Marinelli