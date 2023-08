San Marone, tornano i fuochi d’artificio nella città Alta

Tornano i fuochi d’artificio a Civitanova Alta, oltre a un post Ferragosto pieno di iniziative per i festeggiamenti in onore del patrono San Marone. Infatti, lo spettacolo pirotecnico è in programma venerdì, a mezzanotte, e gli spettatori potranno assistere al lancio dai giardini del Pincio e da via Borgo Casette, via del Pincio, via della Repubblica, via del Sole e dal Tirassegno. L’ok definitivo è arrivato ieri mattina a seguito della commissione con Prefettura, forze dell’ordine, ispettorato del lavoro e vigili del fuoco, che hanno effettuato gli ultimi sopralluoghi per lo spettacolo. "Siamo molto felici di poter ripristinare anche i tradizionali fuochi di San Marone – le parole del sindaco Fabrizio Ciarapica –, che tornano a Civitanova Alta dopo gli anni del Covid e dopo lo stop del 2022, viste le difficoltà legate ai rischi incendi nell’area individuata in passato. Quest’anno ci siamo adoperati per trovare una zona maggiormente idonea ed è arrivato l’ok dopo il sopralluogo. Lo spettacolo pirotecnico di Civitanova Alta sarà una bellissima chiusura per la festa di venerdì".

Ma non solo, perché ci saranno prima altri spettacoli, sempre in onore del santo patrono. Domani sera nella piazza intitolata a San Marone, alle 21.30, sono previsti due spettacoli di musica live a ingresso libero e stand gastronomici. A salire sul palco saranno la civitanovese Federica Guardiani, cantautrice emergente classe 2001, che ha studiato canto con diverse vocal coach rinomate come Tania Montelpare, in arte Lighea, e Norma Benetti, vocal coach di Blanco e il gruppo musicale Loose Dogs. Per l’occasione, saranno declamate le poesie in vernacolo di Bruno Francinella. Mentre venerdì in piazza della Libertà, dalle 21.30 in poi, ecco la musica dei Jovanotti Fortunati (tributo a Jovanotti) e lo spettacolo dell’attrice e imitatrice Emanuela Aureli.