San Marone, tutto pronto per la sfilata

Conto alla rovescia per i giorni della festa di San Marone, quelli in cui le anime laica e cattolica di Civitanova si fondono dando vita a due degli eventi più attesi dell’anno: lo spettacolo pirotecnico sul mare la notte di Ferragosto, che il 14 richiama migliaia di persone in città, poi la storica processione delle barche con a bordo le reliquie del santo, che solcheranno l’Adriatico il 16.

A questi appuntamenti si aggiunge la festa nella città alta la sera del 18, che chiude la settimana dedicata al patrono, con lo show dell’attore comico Andrea Perroni e i fuochi d’artificio a mezzanotte.

Il programma è organizzato dal Comune in collaborazione con l’azienda Teatri e con le Pro Loco cittadine. Il clou dei festeggiamenti sabato, giornata della processione dei pescherecci in mare. Dopo la funzione religiosa (alle 17) nella chiesa di Cristo Re, presieduta dall’arcivescovo Rocco Pennacchio, alle 18 partirà la processione delle barche in mare con le reliquie del santo a bordo del ‘Braveheart’, per la deposizione di una corona di fiori e la benedizione dei morti in mare.

Il programma religioso proseguirà domenica 17, nella chiesa di San Paolo a Civitanova Alta, con la celebrazione della messa alle 19, presieduta da monsignor Pennacchio, e al termine, all’esterno, la benedizione con la reliquia.

Lunedì 18 agosto, torna nella città alta la tradizionale ‘Cozzata de Santo Maro’ nel piazzale della Tramvia, e il San Marone Show (alle 21.30) in piazza della Libertà, con Andrea Perroni in ‘La Fine del Mondo’, con l’accompagnamento musicale della Believers Big Band.

Chiusura a mezzanotte con i fuochi d’artificio sul colle. Gli spettatori potranno assistere dai giardini del Pincio e da via Borgo Casette, da via del Pincio, viale della Repubblica, via del Sole e via del Tirassegno.