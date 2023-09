San Nicola, ci siamo: prima volta in città dell’arcivescovo Makrickas

di Lucia Gentili

È stato presentato ieri in conferenza il programma religioso e civile delle festività di San Nicola a Tolentino, dal sindaco Mauro Sclavi e dal presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi con gli assessori Elena Lucaroni e Fabiano Gobbi e il priore della comunità agostiniana padre Giustino Casciano. Domenica questa, giorno della festa del santo, arriverà per la prima volta in città l’arcivescovo titolare di Tolentino Rolandas Makrickas (nominato da Papa Francesco lo scorso febbraio); sarà presente anche il vescovo diocesana Nazzareno Marconi. La domenica successiva invece, il 17 settembre, Festa del Perdono, la messa delle 19 sarà presieduta da monsignor Robert Francis Prevost, prefetto del dicastero per i vescovi. "San Nicola è il santo del perdono, della misericordia – ha ricordato il priore, padre Giustino –, di pace e di bene per tutti, che aiuta a vivere meglio la nostra vita quotidiana. Un grande santo. Non a caso, presiederanno le celebrazioni figure eminenti della chiesa cattolica". Il priore ha poi evidenziato che c’è molta attesa per l’inizio dei lavori nel complesso della basilica, cappellone incluso, affinché tutta la struttura possa tornare nel pieno splendore. "Proprio martedì l’Anac ha dato l’ok alla gara – ha spiegato il sindaco –. La commissione, già costituita, decreterà il vincitore e poi la ditta potrà partire. Intanto abbiamo ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie". "La festa di San Nicola è un momento di riflessione e unione. La basilica attira non solo tolentinati, ma gente da ogni dove", ha aggiunto Massi. Gli assessori Gobbi e Lucaroni hanno sottolineato quanto queste festività siano sentite dalla cittadinanza. Ricco anche il calendario civile, con una novità: l’estrazione della tombola il 17 avverrà in due tranche, alle 22.30 e alle 23.15. Invece anche quest’anno niente fuochi d’artificio a chiusura delle festività: dal 2016, la giornata in cui si svolge la fiera e si celebra la Festa del Perdono di San Nicola, finisce senza botti. Non mancherà una serie di proposte pensate per tutta la famiglia, come ad esempio il tradizionale premio "Cittadino dell’anno" questa domenica in piazza della Libertà o lo spettacolo della compagnia "Le mezze facce" al Castello della Rancia giovedì e venerdì prossimi. Il finale, domenica 17, sarà sempre con il Concerto di Fiati "G. Verdi" e la tombola (quest’anno la tombola sarà a cura di Ricrea in collaborazione con la Pro Loco 2.0). Il programma completo si può trovare sul sito istituzionale del Comune, con tutti gli orari degli appuntamenti fino alla domenica del Perdono.