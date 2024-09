San Nicola, niente fuochi alla festa: "Destiniamo i soldi ad altri progetti"

Anche quest’anno niente fuochi d’artificio a chiusura delle festività di San Nicola, a Tolentino. E la somma "risparmiata", circa 10mila euro, sarà destinata al progetto del centro commerciale naturale. Già dal 2016, sotto Pezzanesi, la giornata in cui si svolge la fiera e si celebra la Festa del Perdono in centro storico, quest’anno il 15 settembre, finisce senza botti. L’amministrazione Sclavi (insediatasi nel 2022) ha deciso di proseguire nella scelta di non organizzare lo spettacolo pirotecnico. "Abbiamo valutato a lungo se farlo o meno – spiega il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi –. Però, in questa fase, si tratterebbe di una spesa che può essere evitata, a favore di altre priorità. Per quanto bello possa essere lo spettacolo, preferiamo concentrare le risorse per iniziative a sostegno dei commercianti, tramite bandi, o per le manutenzioni. Non è ancora il momento dei fuochi. Tra l’altro, da un punto di vista organizzativo, finiscono tardi e il giorno dopo c’è sempre scuola; cerchiamo di anticipare quanto più possibile anche l’estrazione della tombola, su richiesta dei genitori, per far partecipare le famiglie. Ad ogni modo, abbiamo scelto di destinare la cifra risparmiata per quel progetto e, qualora non venisse vinto il bando, i soldi resteranno nel settore commercio e turismo. Ricordiamo comunque che il calendario di San Nicola, sia civile che religioso, è ricco di appuntamenti".

"Anche se considero i fuochi una buona attrazione, abbiamo deciso anche quest’anno di evitare una spesa che ammonta a circa 10mila euro, e utilizzarli a sostegno dei molti bandi a cui stiamo partecipando, al fine di reperire risorse messe a disposizione dalla Regione per sostenere il commercio e promuovere il turismo – interviene l’assessore al bilancio Diego Aloisi –. Mi riferisco alla compartecipazione del Comune al bando Psr Fesr Marche per il progetto "Centro commerciale naturale Tolentino futura" a cui alcune piccole imprese hanno partecipato e il Comune contribuirà con una propria quota, qualora dovessimo vincerlo". Massi intanto annuncia alcuni appuntamenti in cartellone per le festività di San Nicola, come ad esempio il 10 settembre il premio al "Cittadino dell’anno", il 12 Mogol in piazza, il 13 Linda Valori con Borghi in Jazz. Il 15 settembre, per la Fiera del Perdono, il centro storico si riempirà di bancarelle.

Lucia Gentili